El resultado que sufrió Sporting Cristal en Bogotá dejó la sensación que el equipo de 'Chemo' Del Solar es muy frágil en los lugares en los que tiene que cuidarse y hacer daño. Por ello el 3-0 final. En el programa de 'Negro y Blanco', el conductor Alan Diez dejó su opinión respecto a la propuesta cervecera que solo ha sumado 1 punto de 6 posibles en Copa Libertadores.

"Me duele, pero con esa defensa es muy complicado competir en Copa Libertadores. Una defensa pobre y que muestra muy poco. Lo demostró en el torneo local. Ayer se desnudaron todos los errores defensivos de Cristal. Céspedes ha jugado todos los partidos de titular y se le vio cansado. Revoredo, ya todo el mundo sabe quién es. No ha dado la talla. Abram y Cazulo no hicieron un partido correcto", comentó Alan.



Además, Alan Diez expresó una opinión respecto al rendimiento del capitán de Sporting Cristal, quien quiso hacer muchas jugadas personales. "Carlos Lobatón a veces quiere jugar por 'Sporting Lobatón': quiere hacer el gol olímpico, el remate de frente, quiere hacer la personal, parece que hubo errores en ese aspecto", agregó.



Por otra parte, én Negro y Blanco también se habló de lo que fue el sorteo por los cuartos de final de la Champions League. Aquí lo puedes ver en el siguiente video.

Negro y Blanco: la opinión de Alan sobre CHAMPIONS LEAGUE

