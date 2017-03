A lo Play: los clasificados, la defensa a Pogba, ¿Di María al Barza? y las noticias más importantes del día

Un día cargado de mucha información de fútbol a nivel internacional tuvimos este miércoles, en el que se definieron a los ochos clasificados a los cuartos de final de la Champions League, se conoció la férrea defensa de José Mourinho a Paul Pogba y más. Especialmente, para nuestros seguidores, preparamos un video con lo mejor de la jornada. Por supuesto, al estilo de A lo Play.

AS Mónaco y Atlético de Madrid fueron los últimos en sellar su clasificación. Mientras que los monegascos se impusieron 3-1 a Manchester City en el Stade Louis II; en el Vicente Calderón, a los 'Colchoneros' les bastó el empate sin goles frente al Bayer Leverkusen.

La defensa de 'Mou' a Pogba

“Siento que el mundo está perdiendo los valores. La envidia está llegando a ciertos niveles que me asusta especialmente para la próxima generación. No es culpa de Pogba que algunos expertos que salen en televisión tengan problemas con sus vidas y necesitan cada moneda para sobrevivir y mi jugador sea multimillonario. No es culpa de Pogba”, dijo ‘Mou’.

¿Di María al Barcelona?

El diario 'Le Sport 10' apunta, este miércoles, que parte de la directiva del Barcelona se habría puesto en contacto con Di María y este no se ha mostrado contrario a conversar con ellos. Es uno de los objetivos del actual campeón español.

