Negro y Blanco: el pronóstico de la tercera fecha del Torneo de Verano, por Alan Diez y Coki Gonzales

Al estilo de Negro y Blanco. Con la chispa que los caracteriza, la mejor dupla analizó la tercera fecha del Torneo de Verano. A su estilo Alan Diez y Coki Gonzales dieron su pronóstico sobre los encuentros entre Sporting Cristal vs. San Martín, Alianza Lima vs. Deportivo Municipal y UTC vs. Universitario de Depores.



Pero no fueron los únicos partidos que analizaron. Ambos conductores, que estuvieron desde el mediodía analizando la fecha, también hablaron de los encuentros entre Cantolao vs. Ayacucho FC. Sport Rosario vs. Alianza Atlético, Melgar vs. Unión Comercio.



