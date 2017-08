Si Lionel Messi no se encuentra, Barcelona tampoco lo hará. El argentino no pasa por su mejor momento, y eso se ve reflejado en el desempeño táctico del cuadro azulgrana, el cual no ha logrado encontrarse desde la llegada de Valverde.

En el cotejo ante el Alavés, el árbitro cobró un polémico penal luego de que Gerard Piqué cayera en el área local. El tiro libre de Lionel Messi se convirtió en un penalti que podía abrir el partido.

Sin Suárez por lesión ni Neymar por su ida al PSG, Lionel Messi es amo y dueño de los penales. EL argentino se paró atrás del balón, y a pesar de disparar esquinado, Pacheco se dio entero para su lado derecho, logrando atajar el remate.

La cara de Messi lo explicó todo. Frustración y tristeza de no poder abrir el marcador y, si las cosas no mejoran, el inicio del primer tropiezo en la Liga Santander. El argentino tiene que mejorar si es que no quiere empezar una decadencia.

El partido entre Barcelona y Alavés sigue empatado, y a pesar de tener la posesión del balón, el cuadro de Valverde no da indicios de poder abrir el marcador.