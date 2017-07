Este año los peruanos han demostrado un nivel excepcional en el ámbito de los eSports, haciendo grabar en la memoria de jugadores de todo el mundo, que el Perú es un contrincante difícil de vencer. Además, con la cantidad de dinero ganado, estos ProPlayers demuestran que el mito de ganarse la vida jugando videojuegos no es nada más que eso, un mito.



Entre los primeros 25 jugadores ​encontramos a Jhona_KRA (Luis Salazar) en el primer lugar, ganando 70 mil dólares a lo largo de su carrera, principalmente en Pro Evolution Soccer 2017. El segundo es Accel (Christian Cruz), integrante de Infamous Gaming, el equipo peruano de Dota 2 que hizo historia al clasificar a The International.

Top 25 jugadores peruanos con más ganancias en su carrera (Foto: esportsearnings) Top 25 jugadores peruanos con más ganancias en su carrera (Foto: esportsearnings)

Vemos, principalmente, que Dota 2 es el juego que más se repite a lo largo de toda la lista, con jugadores reconocidos como Kotaro, StingeR, SmAsH, benjaz, Kingteka, etc. lo cual no sorprende, ya que es el videojuego que más dinero ha repartido en premios en la historia de los eSports.



Por otro lado, vemos en la posición 6 a Fenix (Jian Carlo Alejo), ganando principalmente gracias a Starcraft II, a Arce (Diego Chang) en el puesto 11 con League of Legends, Surprise (Joseph Caro) con Heroes of the Storm y SebasPeCausa con Smite.

Top peruanos mejores pagados 25 - 50 (Foto: esportsearnings) Top peruanos mejores pagados 25 - 50 (Foto: esportsearnings)

Es recién en el puesto 28 que vemos a otro juego, con ScoreR (Miguel Sotelo) ganando principalmente en FIFA 2007, a HunteR (Christopher Quevedo) con Warcraft III, a Alvin con Super Smash Bros., a Rivc con Starcraft: Brood War, a Pock (Gianfranco Rosas) con Counter-Strike y finalmente a Zack (Zack Fernandez) con Ultimate Marvel vs. Capcom 3.



Con esto se demuestra que los eSports no es un tema nuevo en el Perú, y que estos gamers peruanos son los responsables de que la industria crezca en nuestro país. Cabe resaltar que la edad no es impedimento para estar en esta lista, como lo prueba Timado (Enzo Gianoli) en el puesto 31, que con sólo 16 años va a participar en uno de los torneos más grandes del mundo con su equipo Infamous Gaming, cuyo padre habló de la importancia que es el apoyo de la familia cuando un joven muestra interés en los videojuegos.