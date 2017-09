La gigante desarrolladora de videojuegos estadounidense hace un anuncio inesperado, pero a la vez lógico por todos los planes que tiene la compañía para sus juegos: la apertura de un nuevo estadio de eSports en Los Ángeles. Este local se encuentra en Burbank Studios, lugar donde se graban diversos programas de TV, y abrirá sus puertas el próximo mes de octubre.



Uno de los eventos más ambiciosos de este año es la Overwatch League, una competición que promete a los jugadores profesionales de este juego beneficios como sueldos, seguros de vida, visas de deportistas, etc. La innauguración de este nuevo estadio tendrá como protagonista la celebración de la Overwatch Contenders Playoffs, parte del torneo ya mencionado.

Luego de esto, el siguiente evento programado para el recinto de Blizzard será el Hearthstone Championship Tour, a realizarse el 13 de octubre, que tiene una bolsa de premios de más de 250 mil dólares para repartir entre los ganadores. Además, Blizzard ha agregado que se podrán hacer competiciones y actividades en simultáneo, debido a los diferentes espacios con salas de control y de sonido propias.



De momento no hay ninguna confirmación de la empresa para agregar otras competiciones de videojuegos al calendario de este año. Lo que si es seguro, es que en este espacio se realizarán otras contiendas de los juegos de Blizzard, como Starcraft II y Heroes of the Storm, que también tienen un ámbito competitivo bastante fuerte.