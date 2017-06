Desde este año hasta todo el 2018, Twitch se convierte en la plataforma oficial de streaming de Blizzard Entertainment, que cubrirá más de 20 torneos oficiales de la compañía. Los fans de juegos como Overwatch, Hearthstone, World of Warcraft, Heroes of the Storm y Starcraft II podrán disfrutar de esta cobertura exclusiva en la plataforma de Twitch.



​En un comunicado oficial, anunciaron que esta alianza no sólo estaría limitado a la cobertura de los torneos online, sino también agregarían premios especiales en los juegos de Blizzard ya mencionados, para aquellos que consigan una membresía de Twitch Prime desde el 20 de junio de este año hasta el 10 de agosto.



"La comunidad de los eSports es vital para nosotros. Sabemos que hay millones de personas que aman tanto los eSports de Blizzard como nosotros, y nos comprometemos de asegurar que todos puedan apoyar a sus equipos favoritos a lo largo de todos los juegos de Blizzard por un largo tiempo" dijo Frank Pearce, el co-fundador de Blizzard Entertainment.



​Una de estos beneficios a los fans con Twitch Prime, es una caja de loot dorada de Overwatch, que te garantiza un item legendario dentro del juego. Además, estos usuarios recibirán 10 cajas de loot extra en los siguientes meses, y se espera que promociones similares empiecen en agosto para Heroes of the Storm y en septiembre para Hearthstone.