Los competitivos jugadores de Call of Duty en los últimos años se han caracterizado por ser increíblemente caóticos. Sin embargo, pronto tendremos una nueva entrega, Call of Duty: World War II; la cual, pordrá ser vista en CWD (Call of Duty: World League) y cambiará algunos estilos de juego a los que estamos acostumbrados.



A pesar de que existen muchos tipos de juego en el competitivo, el más común es el 4 contra 4. Los roles de juego no son diferentes a los de otros eSports, en los que veremos a jugadores cuidando la posición o atacando y buscando objetivos.

ROLES DE COD

Slayer: la función de este jugador es eliminar todo lo que se mueva. Deberá buscar asesinar a como de lugar e incomodar las posiciones de los enemigos.



Objective: Su rol se basa en buscar objetivos, a este jugador lo mandarán a plantar una bomba o capturar la bandera. Suele llevar armas cortas.



Anchor: este jugador utilizará, por los general, armas largas para cercar a los jugadores enemigos en su zona de "respawn". Controlará la posición de los enemigos.



Support: Estos suelen acompañar al Objective, otorgandole apoyo extra y cubren los puntos ciegos del mismo. Además, tomarán el rol de aquel jugador que haya muerto hasta que se recupere. También suelen usar armas cortas.



MODOS DE JUEGO DE COD

Con respecto a los modos de juegos que solemos ver en los competitivos, el más común a su vez es TLC (tomar la bandera). Aquí se busca incursionar en campo enemigo y robar la bandera para llevarla a tu propio campo. También tenemos, ByD (buscar y destruir), donde los jugadores solo tiene una vida y se juega por rondas. Demolición, por otro lado, un equipo coloca las bombas y busca defenderlas. Por último, Dominación, donde los jugadores toman posesión de un trozo del mapa y buscan mantenerla.