En estos momentos se juega la fase de grupos de Worlds 2017 y como es costumbre, una canción tiene que acompañar a la competición. Ahora es el turno del grupo Against The Current con la canción Legends Never Die.

En el video se muestra el proceso creativo y técnico de la creación de este nuevo himno que acompañará al League of Legends World Championship 2017. Todavía no se ha lanzado un videoclip como todos esperan pero se espera que Riot Games tenga algo preparado para este 4 de noviembre. Cuando se juega la final de Worlds 2017.

Against the Current es un grupo de pop rock que debutó en YouTube realizando covers de otras canciones. A partir de su primer sencillo, Thinking, en 2012, fueron creando sus propias canciones. En 2016 lanzaron su primer álbum llamado In Our Bones y actualmente se encuentran de gira.

Desde el 2014 Riot Games viene con la costumbre de crear una banda sonora que acompaña a su competición. Las anteriores ediciones tuvieron como canciones: Warriors de Imagine Dragons (2014) Worlds Collide de Nicki Taylor (2015) e Ignite de Zedd (2016).