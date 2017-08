Del 16 de agosto comenzó la primera fase de esta gran competición del popular juego Clash Royale, con más de 500 millones de descargas y casi 100 millones de usuarios activos al día. Este juego es propiedad de SuperCell, creadores de Clash of Clans, que apostaron por un juego de cartas y de lucha en tiempo real, y vaya que les ha funcionado bastante bien.



Ahora, han anunciado su campeonato mundial que promete ser un éxito y un paso enorme para los eSports de móviles. Desde siempre, los deportes electrónicos se han limitado a ciertos juegos, como Dota 2, League of Legends, FIFA17, etc. que se pueden jugar en PC o en consolas. Clash Royale ​promete romper este esquema.

Cronograma del torneo (Foto: Clash Royale) Cronograma del torneo (Foto: Clash Royale) Cronograma del torneo (Foto: Clash Royale)

La fase uno será del 16 al 21 de agosto, en donde a través de una competición libre, los jugadores de todo el mundo podrán clasificar a la segunda etapa del torneo. En la fase dos, se revelarán los brackets oficiales del 23 al 28 de agosto. En la fase tres, del 5 al 7 de septiembre, se harán las partidas de eliminación entre todos.



Cabe resaltar que todas las partidas podrán ser jugadas desde cualquier lugar, y que solo los 10 finalistas (fase cuatro) deberán viajar al estudio preparado por Supercell para la gran final, a darse los días 11 y 12 de noviembre.



Para participar solo tienes que descargar el juego en tu celular, llegar a nivel 8 y superar el desafío de 20 victorias con tres derrotas de contingencia. Además, solo podrán pasar a la etapa 3 aquellos jugadores mayores de 16 años. Tampoco existe ningún tipo de restricción y se podrá acceder al desafío de forma gratuita hasta tres veces. No duden en intentarlo, ya que el pozo de premios de esta competición es de más de 1 millón de dólares.