Hace unas semanas, Enzo "Timado" Gianoli, confirmaba a través de su twitter oficial que ya no pertenecería a Infamous Gaming, equipo peruano que hizo historia al clasificar a The International 2017 como único representante de Sudamérica y quedando como uno de los 16 equipos mejores del mundo en Dota 2.



Enzo declaró que culminó uno de sus objetivos de este año: llegar y jugar en The International demostrando que no sólo tiene el potencial de convertirse en uno de los mejores jugadores de Dota 2 de su país, sino del mundo.

Just to clarify im not on Infamous anymore lol — Enzo Gianoli (@Timadota) 21 de agosto de 2017

En la entrevista con Depor, 'Timado' agradece que las empresas estén tomando cada vez más en serio a los jugadores profesionales de eSports; sin embargo, no le gusta mucho los malos comentarios y actitudes de los fanáticos peruanos de Dota 2, pero los entiende.



Infamous Gaming aun no oficializa ningún cambio en el equipo, pero un Gif compartido en sus redes sociales demuestra que muy pronto conoceremos a los nuevos integrantes de team. En la publicación se observa las banderas de Perú, Brasil, Italia, Argentina, Filipinas, Canada y Estados Unidos.

Enzo menciona en la entrevista que independientemente de su país, un jugador profesional se hace conocido por su empeño y sus habilidades, mas no por su lugar de procedencia. De momento Timado está muy concentrado en su entrenamiento para jugar con su nuevo equipo: