Counter-Strike es uno de esos juegos que siempre estarán presentes en la memoria de los gamers. Desde la época en donde todos nos juntábamos para jugar en cabinas hasta hoy en día, que es uno de los que más usuarios tiene en la plataforma de Steam junto a Dota 2 y Player Unknown's Battlegrounds.

​

​Este evento se viene planeando hace dos meses, comenta Gianfranco Solari, productor de Vastion Group, los mismos organizadores de The Final Match. Este torneo tendrá tres etapas clasificatorias empezando el 14 de octubre, para tener la gran final el 17 y 19 de noviembre en el MasGamers Tech Fest XI.

"Nuestro principal reto para este evento será que el usuario que asista no solo sienta que está viendo un torneo de CS: GO sino que se lleve una gran experiencia, ya que se están viendo varias actividades novedosas para que los asistentes puedan participar del mismo." ​Gianfranco solari

A pesar que no tiene el apoyo directo de Valve, el torneo será organizado con una producción a nivel internacional con el auspicio de HP. Además, los asistentes podrán ser parte del OMEN Challenge, donde el público podrá hacerle la vida imposible a los competidores mientras intentan jugar CS:GO



Este año, Vastion Group finalizará los torneos de eSports con este gran evento, pero ya están organizando un The Final Match 2 para el próximo año, comentó Gianfranco. Esta vez no solo para Dota 2. Las inscripciones se abrirán este domingo 17 de septiembre y serán completamente gratuitas, en un formato de 5 vs 5 al mejor de 16 rondas.