Este fin de semana se celebró la primera etapa del torneo más importante de CS GO: el PGL Major Kraków 2017. Son 16 equipos los participantes en este eSport, luego de una serie de clasificatorias regionales. Además, este año se ha agregado un cambio en la fase de grupos para la eliminación de mapas, dos por vez en lugar de intercalado, como siempre se había hecho.



Entre los equipos invitados, también llamados "Legends", se encuentran ​Astralis, Virtus.pro, Fnatic, SK Gaming, Natus Vincere, Gambit Esports, North y FaZe Clan, quienes quedaron primeros en la versión del año pasado. Los otros ocho, llamados "Challengers", fueron los que tuvieron que ganarse una plaza en la competición. Estos equipos son G2 Esports, mousesports, BIG, Cloud9, PENTA Sports, Immortals, Vega Squadron y FlipSid3 Tactics.



Aquí les dejamos el stream oficial de la competición de Counter Strike, los horarios y la tabla de posiciones:​

Horarios Aproximados

Lunes 17 julio

6:00 PENTA vs. North

7:30 mousesports vs. FaZe

9:00 FlipSid3 vs. Natus Vincere

10:00 Immortals vs. Vega Squadron

11:00 BIG vs. Cloud9

12:30 Gambit vs. G2

14:00 SK vs. Astralis

15:30 Virtus.pro vs. fnatic



Martes 18 julio

6:00 Round 3 Match 1

7:30 Round 3 Match 2

9:00 Round 3 Match 3

10:30 Round 3 Match 4

12:00 Round 3 Match 5

13:30 Round 3 Match 6

15:00 Round 3 Match 7

16:30 Round 3 Match 8



Miércoles 19 julio

5:00 Round 4 Match 1

6:30 Round 4 Match 2

8:00 Round 4 Match 3

9:30 Round 4 Match 4

11:00 Round 4 Match 5

12:30 Round 4 Match 6

14:00 Round 5 Match 1

15:30 Round 5 Match 2

17:00 Round 5 Match 3



Jueves 20 julio

Descanso



Viernes 21 julio

8:00 Quarter-final 1

11:30 Quarter-final 2

15:00 Quarter-final 3



Sábado 22 julio

8:00 Quarter-final 4

11:30 Semi-final 1

15:00 Semi-final 2



Domingo 23 julio

10:00 Showmatch

12:30 Grand final

Tabla de posiciones