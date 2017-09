A solo un mes de que Team Liquid se convirtiera en campeones mundiales en The International 2017, equipos, jugadores y hasta fans de todo el mundo ya se están preparando para la siguiente temporada competitiva.



Para ello, ​habrán 27 competiciones divididas entre 11 Majors, los torneos más grandes de Dota 2 solo superados por The International, y 16 Minors, competiciones con una bolsa de premio menor a los Majors. De esta manera, para facilitar el registro de los equipos, el proceso de selección se ha dividido en dos fases:

FASE UNO

Durante esta primera fase, los representantes de los equipos podrán re-inscribir a sus jugadores, que ha habían participado en algún proceso de inscripción anterior. De esta forma, muchos equipos y jugadores podrán tener esta etapa para aceptar la invitación a equipos ya formados o removerse ellos mismos de este proceso de selección.

FASE DOS

Esta segunda fase está dedicada exclusivamente para el registro de nuevos equipos y nuevos jugadores. Aquí ya no será posible la eliminación de jugadores por parte del representante, y aquellos jugadores o equipos que no queden registrados ya no podrán participar en las competiciones clasificatorias para The International 2018.

MAJORS Y MINORS 2017-2018

De momento estos son las fechas confirmadas para las competiciones más importantes de Dota 2 para el resto del año y para el siguiente año 2018. Hay algunas locaciones que aún no se confirman, pero poco a poco se irán revelando esta información para ver a los mejores equipos del mundo de Dota 2 competir por una chance de levantar el Aegis del inmortal en el próximo The International:

Majors y Minors 2017 (Foto: Dota 2) Majors y Minors 2017 hasta Diciembre (Foto: Dota 2) Majors y Minors 2017 (Foto: Dota 2)

Majors y Minors 2018 Majors y Minors hasta marzo del 2018 (Foto: Dota 2) Majors y Minors 2018