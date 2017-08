Infamous Gaming, un nombre que ha quedado grabado por siempre en la memoria de la comunidad de Dota 2. El equipo peruano que hizo historia al clasificar a The International 2017, fue eliminado el 7 de agosto en una partida Bo1, contra OG, uno de los equipos favoritos para ganar el TI de este año.



Luego de la partida, N0tail, el mid-carry de OG, fue entrevistado para comentar un poco de la trayectoria del equipo en esta competición. Además, le preguntaron sobre Infamous Gaming, a lo que respondió que les tiene mucho respeto y los animó a no rendirse y seguir mejorando su juego.

"Cualquiera que llegue a un The International, merece una gran cantidad de respeto. Dota 2, hoy en día, se ha convertido en un juego increíblemente competitivo, así que necesitas un nivel muy alto para llegar hasta aquí." - N0tail ​

Enzo "Timado" Gianoli en una entrevista con Kaci (Vídeo: Dota 2)

El midlaner de la escuadra peruana, Enzo "Timado", fue el encargado de hablar por su equipo en la serie de entrevistas a todos los participantes de The International. Su calma, desenvolvimiento y profesionalidad al hablar es impresionante considerando que solo tiene 16 años.



En ella, admite que existía mucha presión, de parte de las personas que esperan un buen desempeño de ellos, como de aquellos que creen que el competitivo de Sudamérica no tiene el nivel suficiente para llegar a un TI.​

"todos esperan que sea como abed o sumail, otros jugadores jóvenes, es mucha presión. en estos momentos solo intento relajarme, dar lo mejor y demostrarle a todo el mundo que soy un buen jugador" - ​Enzo "Timado" Gianoli

En su página oficial de Facebook, el equipo peruano le dice "GG" (Good Game) y "WP" (Well Played) a OG, mencionando que no será la última vez que participarán en un The International. Para reafirmar esto, todos los jugadores postearon en sus páginas personales que buscarán la revancha.

