Han pasado 51 días desde que el Battle Pass de este año fue lanzado y el premio final a repartir está a solo 1 millón y medio de sobrepasar el récord del año pasado. De momento, ya se ha asegurado como el segundo premio más grande repartido en la historia de los eSports.



El Battle Pass es una estrategia de Valve, compañía organizadora del torneo y dueño de los derechos de Dota 2, en donde ofrece a los gamers objetos exclusivos del evento, nuevos mapas y premios exclusivos por subirlo de nivel, completando misiones diarias dentro del juego.



Hace unos días, el número se había detenido en 16 millones, lo cuál alertó a Valve y a los fanáticos del juego. Todo parecía indicar que no subiría, pero la empresa lanzó una oferta del fin de semana en la plataforma de Steam. Esta oferta era un paquete del Battle Pass, que incluye 80 niveles para el mismo, cuatro tesoros inmortales I y cuatro tesoros inmortales II.



Con esta oferta, en solo dos días ​alcanzaron la cifra de tres millones agregados al premio final, llegando más cerca de la versión del año pasado, que recaudó más de 20 millones de dólares para repartir entre los equipos participantes en el torneo.



​Si quieren obtener los objetos de prestigio de este año, pero no tienen tiempo de subir de nivel su Battle Pass, o quieren acelerar el proceso, el descuento se cerrará hasta el 26 de junio a las 11 a.m.. Recuerden que este año los objetos exclusivos a conseguir, de acuerdo al nivel de su Battle Pass, son:



Nivel 150 - Borde del arrecife, nuevo terreno

Nivel 225 - Premio del Saltworn Mariner, Inmortal de Kunkka

Nivel 245 - Compañero benevolente, Arcano de IO