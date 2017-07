EVO 2017 registra mucho menos participantes que el año anterior ¿Por qué?

En julio de cada año, empieza una de las series de competiciones más grandes del mundo en videojuegos de pelea. El Evolution Championship Series, EVO para abreviar, se realizará del 14 al 16 de julio en Las Vegas. El evento reúne a los mejores gamers del mundo, en diferentes juegos de pelea, para competir en torneos de forma abierta para todo el público, concentrándose más en la unión de la comunidad y la diversión de los fanáticos de este género.



Los juegos oficiales de este año a participar son Street Figther V, Tekken 7, Guilty Gear ​Xrd REV 2, Injustice 2, Super Smash Bros. Melee, Super Smash Bros., BlazBlue: Central Fiction, The King of Figthers XIV y Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Cualquier persona puede participar en este evento y las finales son el último día, que suele estar lleno de momentos inolvidables.

Mejores momentos del EVO 2016 (Vídeo: evo2kvids)

A comparación de años anteriores, se han registrado un poco más de la mitad de los participantes. El único que ha mejorado su estadística ha sido Tekken 7, que casi triplica su número de inscritos. Además, este año hay tres nuevos juegos que se unen al EVO 2017, que equilibra el escenario en general.

With year over year changes pic.twitter.com/xg3tt2S9C3 — Practical TAS🐼🌍📊 (@PracticalTAS) 1 de julio de 2017

Recordemos que el EVO, al ser un campeonato abierto, junto al pago de participación se encuentra una cuota extra, que va directamente para el premio a repartir entre los competidores del juego al que se han inscrito. Normalmente la tendencia de competidores aumentaba cada año, pero el 2017 ha sido la excepción. A pesar de estas estadísticas, aún promete ser uno de los eventos de videojuegos más grandes de este año.