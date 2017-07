Este fin de semana comenzó el EVO 2017, el evento anual de eSports que congrega a los títulos más importantes y competitivos de los juegos de pelea. Este año, entre los juegos presentes están Street Figther V, Super Smash Bros. Melee, Super Smash Bros. para Wii U y Tekken 7, quienes habían formado parte del cronograma del año pasado. Además, en esta edición debutarán BlazBlue: Central Fiction, Guilty Gear Xrd REV 2, The King of Fighters XIV e Injustice 2.



Este año promete cerrar con broche de oro, ya que será la última edición en la que Ultimate Marvel vs Capcom 3 tendrá competiciones oficiales, ya que probablemente será reemplazado el próximo año por Marvel vs Capcom Infinite.

​

Aquí les dejamos el horario de transmisión y los canales oficiales para que puedan observar a todos los gamers veteranos competir por ser el mejor en las diversas categorías:



Historia

​Este torneo se viene celebrando desde 1996, creado por Tom Cannon, conocido también por la creación de la página Shoryuken.com, llamándose primero "Battle by the Bay" con solo 40 personas participantes. En el 2002 cambió su nombre a Evolution Championship Series (EVO), y las competiciones se trasladaron a Las Vegas.



Gracias al constante apoyo de la comunidad de juegos de pelea, los torneos fueron siendo cada vez más grandes y fueron admitiendo más juegos. En el 2004, antes sólo se había jugado en máquinas de arcade, se tomó la decisión de pasar a las versiones de consola, siendo las protagonistas principales la PlayStation 3 y Xbox 360.



Desde ahí hasta el día de hoy, el EVO es uno de los torneos que más se sintonizan a nivel mundial en el ámbito gamer, uniendo a los fanáticos de juegos de lucha así como aquellos que les gusta ver las mejores partidas mano a mano de eSports.

Mejores momentos del EVO en la historia (Vídeo: Maximilian Dood)

Participantes

Esta es la principal pregunta que las personas hacen, ya que el EVO es un evento completamente abierto al público. Los únicos requerimientos son que tengas más de 13 años de edad, puedas estar en los eventos presenciales, obtengas los tickets de entrada al evento y registrarte vía online hasta la fecha límite.



Si bien es un evento en el que cualquiera puede participar, no hay que olvidarse que es una competición por ver quién es el mejor luchador en las arenas virtuales de cada videojuego. Por esto, gamers profesionales de todo el mundo se unen en Las Vegas para demostrar su habilidad y destreza, y no tendrán piedad contra ningún fanático.



En el siguiente enlace pueden encontrar las respuestas a cualquier duda que tengan sobre la EVO 2017, desde el uso de controladores personalizados, hasta las ofertas de tickets de avión para los participantes que viajen a Las Vegas, como competidores o asistentes.

Más información

Este año, así como años pasados, la cadena internacional ESPN transmitirá las partidas finales el domingo por ESPN2 y a través de la aplicación oficial para móviles. "Es genial volver a las finales del EVO Championship Series este año", dijo Kevin Lopes, director de la programación y las adquisiciones de ESPN, "las finales no estarán cortas de emoción y competitividad, algo que queremos llevar directamente a los fans", añadió.



Además, en la página oficial del EVO 2017, también anunciaron la primera edición del Evolution Championship Series: Japan, que tendría lugar en enero del 2018, en el Akihabara UDX, en Tokyo. Todo indica que los eSports están creciendo a nivel exponencial en todo el mundo. Los juegos de pelea, desde hace décadas, vienen contribuyendo a este crecimiento, demostrándolo con los más de un millón de personas únicas que obtuvo ESPN2 el año pasado.