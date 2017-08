Del 16 al 18 de agosto se dará la Gran Final de la Fifa Interactive World Cup 2017, en donde 32 participantes competirán primero en una fase de grupos, divididos por las consolas PlayStation 4 y Xbox One. Los finalistas deberán competir, ya que solo uno de ellos será campeón mundial de FIFA 17 de EA Sports.



​Además del título, el ganador recibirá 200 mil dólares en efectivo, un viaje para dos personas en el próximo The Best FIFA Football Awards, donde podrán demostrar sus habilidades en el videojuego a los jugadores de fútbol más importantes del mundo.

Fase de grupos por consola (Foto: FifaTV) Fase de grupos por consola (Foto: FifaTV) Fase de grupos por consola (Foto: FifaTV)

Hace poco se celebró el Fifa Interactive Club World Cup (FICWC), la primera edición de la copa en donde participaron diferentes clubes de todo el mundo. Los clubes ficharon a los mejores jugadores de sus países en FIFA para que los representen, pero fue Marcus Jørgensen, de Dinamarca, quién se llevó la copa para Brøndby IF.



​Los clubes participantes fueron:

Ajax de Amsterdam (Países Bajos); AS Roma (Italia); Brøndby IF (Dinamarca); FC Nantes (Francia); Feyenoord (Países Bajos); Heracles Almelo (Países Bajos); Manchester City (Inglaterra); New York City FC (Estados Unidos); Olympique de Lyon (Francia); París Saint-Germain (Francia); PSV Eindhoven (Países Bajos); River Plate (Argentina); Schalke 04 (Alemania); Sampdoria (Italia); Sporting CP (Portugal); Valencia (España); VfB Stuttgart (Alemania); VfL Wolfsburgo (Alemania); West Ham United (Inglaterra)​