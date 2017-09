FIFA 18 tiene como objetivo convertirse en el mejor simulador de fútbol de este año contra su rival de siempre: PES 2018. Para ello, EA Sports ha fichado los estadios más famosos del mundo, fichando aproximadamente más de 75 en los que podrás jugar en cualquiera de los modos del videojuego.



Hace poco se confirmaron cuatro nuevas arenas en donde podremos librar los clásicos de siempre con la tecnología del motor gráfico Frostbite, que nos hará sentir como si estuviéramos en el mismísimo Wanda Metropolitano o en el impresionante Stubhub Center:​

WANDA METROPOLITANO - ATLÉTICO MADRID (Foto: EA SPORTS)

STUBHUB CENTER - LA GALAXY (Foto: EASPORTS)

THE AMEX STADIUM - BRIGHTON AND HOVE ALBION (Foto: EA SPORTS)

KIRKLEES STADIUM - HUDDERSFIELD TOWN (Foto: EA SPORTS)

ATMÓSFERAS INMERSIVAS:

Además, el diseño de los estadios han sido cuidados al milímetro, para que cada vez que un jugador pise la cancha, se vea un cambio en la misma. Se han agregado público en alta resolución, banners de clubes, cantos regionales y mucho más, para crear la atmósfera local de cada estadio.

FIFA 18 - Atmósfera Inmersiva (Vídeo: EA SPORTS)

FIFA 18 planea estar más presente en los eSports el próximo año con este título. El videojuego que tiene a Christiano Ronaldo en la portada saldrá a la venta el ​29 de septiembre del 2017 para PS4, Xbox One, PC, PS3 y Xbox 360.



LISTA COMPLETA DE ESTADIOS EN FIFA 18

PREMIER LEAGUE

Anfield

Emirates Stadium

Goodison Park

St. James' Park

St. Mary's Stadium

Stamford Bridge

Stoke City FC Stadium

The Hawthorns

Vicarage Road

Selhurst Park

London Stadium

Old Trafford

Liberty Stadium

King Power Stadium

Etihad Stadium

Vitality Stadium

Turf Moor

The Amex Stadium

Kirklees Stadium

Wembley Stadium



ENGLISH FOOTBALL LEAGUE

Stadium of Light

KCOM Stadium

Carrow Road

Villa Park

Loftus Road

Fratton Park

Riverside Stadium



LIGUE 1 CONFORAMA

Parc des Princes

Orange Vélodrome



BUNDESLIGA

Allianz Arena

BORUSSIA-PARK

Veltins Arena

Olympiastadion

Volksparkstadion



CALCIO A

Allianz Stadium

San Siro

Stadio Olimpico



RESTO DEL MUNDO

Donbass Arena



EREDIVISIE

Amsterdam Arena



MLS

BC Place Stadium

CenturyLink Field

StubHub Center



LALIGA SANTANDER

Wanda Metropolitano

Santiago Bernabéu



PRIMERA DIVISIÓN

El Monumental

La Bombonera



LIGA BANCOMER MX

Estadio Azteca



DAWRY JAMEEL

King Abdullah Sports City

King Fahd Stadium



MEIJI YASUDA J1

Suita City Football Stadium



GENÉRICO

Al Jayeed Stadium

Aloha Park

Arena del Centenario

Arena D'Oro

Court Lane

Crown Lane

Eastpoint Arena

El Grandioso

El Libertador

Estadio de las Artes

Estadio El Medio

Estadio Presidente G.Lopes

Euro Park

FIWC Stadium*

Forest Park Stadium

Ivy Lane

Molton Road

O Dromo

Sanderson Park

Stade Municipal

Stadio Classico

Stadion 23. Maj

Stadion Europa

Stadion Hanguk

Stadion Neder

Stadion Olympik

Town Park

Union Park Stadium

Waldstadion



*Estadios disponibles solo en PS4 y Xbox One.