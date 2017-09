Porque el fútbol no solo se trata de atacar. Si un equipo no tiene una buena defensa, cualquier pelota perdida puede convertirse en un gol rival. Es por eso que EA Sports ha desvelado a los mejores defensas del su FIFA 18 de acuerdo a sus estadísticas.



​Desde el belga Toby Alderweireld del Tottenham Hotspur hasta el italiano Giorgio Chiellini del Juventus F. C, en esta lista encontrarás a defensas impenetrables que se ganaron su puesto como los mejores para la compañía.

Con esta serie de revelaciones, FIFA 18 planea posicionarse como el principal referente de los simuladores de fútbol, aunque la tiene difícil, ya que su eterno contrincante, PES 2018, ha obtenido premios en diversos eventos, como en la Gamescom 2017.



La compañía planea estar más presente en los eSports el próximo año con este título. El videojuego que tiene a Christiano Ronaldo en la portada saldrá a la venta el ​29 de septiembre del 2017 para PS4, Xbox One, PC, PS3 y Xbox 360.