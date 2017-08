La gran final de The International 2017 se acerca, y por fin hoy conoceremos al ganador de los 10 millones de dólares, empezando aproximadamente a las 5pm hora peruana. Serán cinco juegos y el que gane tres de esas partidas se coronará como el mejor equipo de Dota 2 del mundo.



​El día de ayer, Newbee derrotó al equipo chino LGD.ForeverYoung, aunque este equipo tendrá otra oportunidad para llegar a la Gran Final, si es que gana contra Team Liquid en el Lower Bracket. El equipo europeo no se lo dejará fácil, como hemos visto en su avance imparable, desde que perdió contra Invictus Gaming el primer día de la competición.

EN VIVO:

Este año, el pozo de premios a repartir superó el record mundial de todos los eSports, al llegar a la gran cifra de $24,589,347 USD. Además, fue un The International con muchas emociones, desde el mayor orgullo de que un equipo peruano participara, gracias a Infamous Gaming, hasta grandes decepciones, como fue el anuncio de Artifact, el juego de cartas de Dota 2.



​Hoy se define todo, así que no se pierdan la transmisión en vivo de la Gran Final de The International en el facebook oficial de DeporPlay. De momento, el 4to puesto se lo ha llevado LGD Gaming, el equipo chino que fue eliminado por Liquid el día de ayer.