Con la llegada de la Blizzcon 2017, el evento más importante organizado por Blizzard, también se vienen las finales competitivas de las series mundiales de todos sus videojuegos: Hearthstone, Overwatch, Heroes of the Storm, Starcraft II y, por supuesto, World of Warcraft.



​El equipo conformado por Rynd, Shapis, Hozitojones y Aiden tuvo una trayectoria impecable, no solo coronándose campeones de la Copa América de WOW 2017 y avanzando al mundial a celebrarse en la Blizzcon, sino también permanecieron invictos con 16 victorias consecutivas en el proceso.

Blizzcom 2017 (Video: Blizzard Entertainment)

Este equipo se convirtió en el representante latinoamericano que competirá durante el 3 y 4 de noviembre en el Centro de Convenciones de Anaeim, California. Además, la organización cuenta con un sistema de becas para estudiantes universitarios, ya que, para ellos, los eSports y los estudios son completamente compatibles.



​Recordemos que este año es la primera vez que se abre un cupo para esta región, en una competición que repartirá más de 6000 dólares en premios por persona al equipo ganador del torneo. De esta manera, Unitas se enfrentará a los equipos de Europa, Norteamérica, China y Asia por coronarse como los campeones mundiales de World of Warcraft.