OG es un equipo profesional de Dota 2 europeo, cuyo principal patrocinador es Red Bull. El equipo inició con el nombre de (monkey)Business, fundado por los jugadores Fly y N0tail, quienes eran jugadores de Team Secret en el 2015.



Ese año dominaron las clasificatorias de Europa en el Frankfurt Major​ de noviembre, cambiando su nombre oficialmente a OG. Luego, participaron en el Major de Shangai en enero del 2016, el Manila Major en junio y luego de ganar el Kiev Major del 2017, se ha convertido en el primer equipo en ganar cuatro eventos oficiales de Valve en Dota 2.



Actualmente su equipo se conforma por Johan Sundstein (N0tail) de Denmark, Anathan Pham (ana) de Australia, Gustav Magnusson (s4) de Suecia, Jesse Vainikka(JerAx) de Finlandia y Tal Aizik (Fly) de Israel.

OG Epicenter 2017 (Foto: OG) OG Epicenter 2017 (Foto: OG) OG Epicenter 2017 (Foto: OG)

Infamous Gaming, por otro lado, es el primer equipo sudamericano en participar en un The International, componiéndose enteramente por peruanos. El equipo está formado por Benjamín Lanaos (Benjaz), Enzo Gianoli (Timado), Renato García (Kingteka), Farith Puente (Matthew) y Christian Cruz (Accel).



​No se pierdan la transmisión oficial de Dota 2 sobre la partida de Infamous Gaming vs. OG aproximadamente a las 8:00pm hora peruana. Si infamous pierde, se despedirá de The International, pero si no, podrá seguir avanzando en la tabla de posiciones.