Warner Bros. Interactive Entertainment anunció oficialmente la Injustice 2 Championship Series, en colaboración con la ESL. Jugadores de Estados Unidos, Europa y Latino América tendrán la oportunidad de competir por el puesto de campeón mundial en el juego y una parte de los 600 000 dólares en premios.



El campeonato principal será el Injustice 2 Pro Series, en donde 16 finalistas de todas las regiones competirán en las finales del 16 al 17 de septiembre, en Los Ángeles. También se hará un Global Grand Finals en octubre, pero aún no hay información al respecto.



Para aquellos que no se sientan listos para este nivel, cada región albergará un evento específico para sus países. En Estados Unidos, esta versión se llamará 'Hometown Heroes', organizado principalmente por Gamestop, donde los finalistas de cada región competirán el 12 de agosto para luego pelear en la gran final el 27 de agosto, en Las Vegas.



En Europa, se llamará Path to Pro Series, entrando en competición Francia, España, Reino Unido, La Unión de Benelux y los Territorios Nórdicos, en donde quedarán 12 finalistas de varios países para competir en la final el 19 de agosto.



Para los jugadores de Latino América, habrá la Injustice 2 Liga Latina, donde Chile, Argentina, Mexico y Perú lucharán por llegar a la gran final a realizarse el 13 de agosto. Por otro lado, Brasil tendrá su propia competición que será anunciada muy pronto.​



Las clasificatorias en línea y presenciales ya comenzaron desde mayo, y podrán encontrar más información de las fechas exactas de cada partido por región en la página oficial de eSports de Injustice.