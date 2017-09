League of Legends 2017 World Championship: conoce a los equipos que participarán en la competición

El League of Legends World Championship 2017 es uno de los eventos más esperados por los gamers de todo el mundo, ya que desde el 2011 han reunido a los mejores jugadores de todo el mundo del videojuego creado por Riot Games. Sin embargo, este año el formato es un poco diferente.



Antes eran 16 los equipos que entraban directamente a competir en el torneo, pero con la expansión del videojuego a nivel mundial, y la apertura de nuevos servidores, ahora solo 12 equipos accedieron de manera directa, mientras que los demás lucharon por su clasificación en las ligas regionales de cada país o continente.

TOP 5 JUGADAS DE LA TEMPORADA

Top 5 Plays de la temporada (Video: LoL Esports)

Este mundial es una de las competiciones que más dinero mueve en los deportes electrónicos con respecto a premios, que este año asciende a más de 2 millones de dólares, sin contar con la contribución de los fans. Este premio es solo superado por Dota 2, que este año llegó a los 24 millones de dólares, rompiendo todos los récords de los eSports.

Les dejamos con la lista de los clasificados hasta el momento al mundial League of legends. Aún tendremos que esperar hasta el 12 de septiembre para conocer el horario de las partidas en la fase de grupos.

Korea – LCK

- Longzhu Gaming

- SK Telecom T1

- Samsung Galaxy



China – LPL

- Royal Never Give Up

- Edward Gaming

- Team WE



Europe – EU LCS

- G2 Esports

- Misfits

- TBD



North America – NA LCS

- TSM

- Immortals

- TBD



Taiwan, Hong Kong, Macau – LMS

- Flash Wolves

- AHQ e-Sports Club

- Hong Kong Attitude



Southeast Asia – GPL

- GigaByte Marines

- Young Generation



Brazil – CBLoL

- Team oNe e-Sports



Commonwealth of Independent States – LCL

- Gambit Esports



Japan – LJL

- Rampage



Latin America North – LLN

- Lyon Gaming



Latin America South – CLS

- Kaos Latin Gamers



Oceania – OPL

- Dire Wolves



Turkey – TCL

- 1907 Fenerbahçe Espor