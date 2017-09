Uno de los eventos más esperados por los fanáticos de League of Legends y por los entusiastas de los eSports ya está aquí. El campeonato mundial de videojuego creado por Riot Games empezará el 23 de septiembre y concluirá con la Gran Final el 4 de noviembre.



​Este año, la competición admitió más regiones para que tengan una chance de competir. Son 24 los equipos que se reunirán en China, donde lucharán en un evento de tres fases que se extenderá durante todo el mes de octubre:

Los equipos que participarán en el mundial de League of Legends (Foto: Lolesports)

PLAY-IN-STAGE (Septiembre 23-26, Septiembre 28-29)

Esta es la nueva adición al formato de siempre para el Mundial de League of Legends. En él, 12 equipos se separarán en cuatro grupos, que competirán en un "mejor de uno"(Bo1). Los dos primeros puestos avanzarán a la segunda ronda, jugando un "mejor de 5" (Bo5) contra un oponente aleatorio. De esta manera, los vencedores avanzarán directamente a la fase de grupos.

2017 World Championship Play-In #Worlds2017



Group A: WE, GMB, LYN



Group B: C9, ONE, DW



Group C: FNC, YG, KLG



Group D: HKA, FB, RPG pic.twitter.com/YaKBNOJ1we — lolesports (@lolesports) 12 de septiembre de 2017

FASE DE GRUPOS (Octubre 5-8, Octubre 12-15)

En esta fase, entrarán directamente 12 equipos basados en su desempeño durante la etapa clasificatoria de regiones, a los que se unirán los cuatro finalistas de los Play-In. Cada grupo jugará un todos contra todos, en el formato de Bo1. Los dos primeros puestos de cada grupo pasarán a la siguiente etapa.

2017 World Championship Group Stage #Worlds2017



Group A: EDG, SKT, AHQ



Group B: LZ, IMT, GAM



Group C: G2, SSG, RNG



Group D: FW, MSF, TSM pic.twitter.com/gfrn1rs812 — lolesports (@lolesports) 12 de septiembre de 2017

KNOCKOUT STAGE (Octubre 19-22, Octubre 28-29 y Noviembre 4)

Los ocho equipos clasificados de la etapa anterior se moverán a esta fase final, que consistirá en los cuartos de final, las semifinales y la gran final. Todas los encuentros serán Bo5, y el equipo que salga victorioso de esta fase será coronado como el campeón mundial de League of Legends2017.

Relación de fechas y horas de transmisiones en USA (Foto: League of Legends)

EQUIPOS CLASIFICADOS

Esta es la relación de equipos que clasificaron al mundial de League of Legends:



Corea - LCK:

- Longzhu Gaming (LZ)

- SK telecom T1 (SKT)

- Samsung Galaxy (SSG)



China - LPL:

- Edward Gaming (EDG)

- Royal Never Give Up (RNG)

- Team WE (WE)



Europa - EU LCS:

- G2 Esports (G2)

- Misfits (MSF)

- Fnatic (FNC)



América del Norte - NA LCS:

- TSM (TSM)

- Immortals (IMT)

- Cloud9 (C9)



Taiwan, Hong Kong, Macau - LMS:

- Flash Wolves (FW)

- ahq e-Sports Club (AHQ)

- Hong Kong Attitude (HKA)



Sudeste asiático - GPL:

- GIGABYTE Marines (GAM)

- Young Generation (YG)



Brazil - CBLOL:

- Team oNe eSports (ONE)



Commonwealth of Independent States - LCL:

- Gambit Esports (GMB)



Japón - LJL:

- Rampage (RPG)



Latinoamérica Norte - LLN:

- Lyon Gaming (LYN)



Latioamérica Sur - CLS:

- Kaos Latin Gamers (KLG)



Oceania - OPL:

- Dire Wolves (DW)



Turkía - TCL:

- 1907 Fenerbahçe Espor (FB)