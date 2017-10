El miércoles 8 de noviembre se dará inicio a la pretemporada de League of Legends. Es aquí donde se hacen todos los cambios del juego que estarán presentes durante toda la temporada 2018. Este año, el sistema de runas y maestrías cambiará, algo que no se hacía desde su lanzamiento en el 2009.



​Este cambio significa combinar más de 60 runas en solo cinco, que se dividirán en estilos de juego y tendrán efectos únicos que no se habían visto antes en la Liga de las Leyendas. Las nuevas runas se dividirán en Precisión, Dominación, Brujeria, Valor e Inspiración.

Las nuevas runas de LoL (Foto: League of Legends)

CÓMO UTILIZAR LAS NUEVAS RUNAS

La utilización y combinación de ellas dependerá de tu estilo de juego y del campeón que utilices en la grieta:

PRESICIÓN: Enfocados a campeones con daño sostenido, estas runas tienen buena sinergia con los "AD Carrys".





Enfocados a campeones con daño sostenido, estas runas tienen buena sinergia con los "AD Carrys". DOMINACIÓN: Daño de ráfaga combinando habilidades y más movilidad para perseguir objetivos. Se enfoca principalmente en mejoras para los Junglers.





Daño de ráfaga combinando habilidades y más movilidad para perseguir objetivos. Se enfoca principalmente en mejoras para los Junglers. BRUJERÍA: Permitirá potenciar las habilidades de los campeones y manipular recursos. Runa recomendada para los hechiceros y MID Laners.





Permitirá potenciar las habilidades de los campeones y manipular recursos. Runa recomendada para los hechiceros y MID Laners. VALOR: Más durabilidad en las batallas y mejoras en el control de masas. Esta runa potencia las habilidades de los Support y de los Tanques para inmovilizar a los enemigos y proteger a sus aliados.





Más durabilidad en las batallas y mejoras en el control de masas. Esta runa potencia las habilidades de los Support y de los Tanques para inmovilizar a los enemigos y proteger a sus aliados. INSPIRACIÓN: Herramientas creativas para hacer cosas impensables en la Liga. Con esta runa podrás mejorar tus ataques o cambiar tus hechizos de invocador durante la partida.

CREA TU PROPIO ESTILO DE JUEGO

Con la nueva herramienta de la página oficial de League of Legends, podrás ver más detalles de estas runas y crear tus propias combinaciones, compartirlas con la comunidad y guardarlas para estar listo cuando empiece la pretemporada.



​Si tienes alguna duda no dudes consultar también la página con las preguntas más frecuentes sobre esta nueva actualización.