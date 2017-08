Cada vez más los videojuegos están siendo considerados un deporte, tanto por empresas que patrocinan a los equipos de gamers profesionales como los medios de comunicación que transmiten las partidas de las competiciones. Ahora, ESPN se une a esta movida, anunciando que transmitirá la final de la Copa Latinoamérica Sur de League of Legends en su canal ESPN+.



​ESPN+ es un canal de suscripción operado por Disney y ESPN Media Networks de Latinoamérica, creado en el 2009 para la transmisión de eventos en vivo de deportes, como ligas estadounidenses de fútbol, golf, hocket, polo etc. Ahora, se une a la programación League of Legends, contribuyendo de esta manera el crecimiento de los eSports en Latinoamérica.

EN VIVO

La final será trasmitida el sábado 19 de agosto desde las 12:45pm hora peruana y a las 14:45 en Argentina y Chile. Entre los presentadores, veremos a Nosfeh, Vendetta y Pancha Sky, reconocidos por la comunidad latinoamericana de lol, y los casters Rafamaik y Corsario.



​Serán Kaos Latin Gamers contra Isurus Gaming, quiénes jugarán en el DirecTV Arena de Buenos Aires, Argentina. Se estima que habrán más de 10 mil espectadores en vivo, y más de 50 mil personas siguiendo la transmisión. El ganador, clasificará para el mundial de League of Legends

Nuestros escuadra de LOL ya está en el aeropuerto con rumbo a Argentina, para disputar la final este sábado en el DirecTV arena.#GOKLG #CLS pic.twitter.com/O12PESkvGr — Kaos Latin Gamers (@KaosLatinGamers) 17 de agosto de 2017