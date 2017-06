La Superliga Orange son torneos en España que reúne a los mejores equipos de League of Legends del país en una formato de 14 jornadas. En la edición de este año fueron ocho los equipos clasificados para competir en la final celebrada este 25 de junio en la Gamergy.



Luego de arduas batallas, Valencia CF eSports quedó en cuarto lugar, seguido por The G-Lab Penguins ocupando el tercer puesto. La gran final era un Bo5 entre Thunderx3 Baskonia (BKN), ganando 22 de los 30 partidos que jugó durante la competición, vs KIYF eSports Club (KIYF), con 18 juegos ganados de 30.



En las dos primeras partidas, BKN dominó completamente a KIYF, consiguiendo la victoria gracias al desempeño de sus dos carrys principales, XDSmiley como adc y Pepii como mid. En la tercera partida parecía que KIYF estaba dando un poco de pelea, hasta el minuto 28, en donde Xico falló la definitiva de Orianna durante una pelea en Barón, pero fue el intento de Carbono con Lee Sin de hacer una jugada que vendió la partida.



BKN se coronó campeón nacional de España dominando durante toda la etapa de las eliminatorias y ahora ganando por mucha ventaja en los 3 juegos contra KIYF.