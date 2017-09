Es común en la comunidad de gamers, que algunas personas rindan tributos a sus juegos favoritos a modo de cosplays, dibujos, videos, etc. pero siempre existen aquellos que destacan por su gran dedicación de representar con su arte a su pasión, como ha sucedido con el artista Aaron Walker.

Él se imaginó como sería que Nintendo y Blizzard hagan una colaboración para traer a uno de los personajes más entrañables de los videojuegos a Overwatch. Hablamos de Link, el protagonista de la serie The Legend of Zelda, quien con su espada maestra no dudaría en combatir el mal junto a los héroes del juego de disparos en primera persona.

Link en Overwatch (Foto: Aaron 3D Walker)

El concepto fue desarrollado por Jeremy Vitry, otro artista gráfico, mientras que el animador Stéphane Videlo, utilizó el modelo de Aaron para realizar la pose que utilizaría si lograra un "Play of the Game", un logro que se le da a la mejor jugada en una partida de Overwatch.



​De momento este arte conceptual solo se queda en el territorio del tributo, ya que es muy difícil que Nintendo acceda a dar los derechos de uno de sus personajes más emblemáticos a otra empresa que no sea de su propiedad, pero es innegable que de ser real, muchos gamers estarían emocionados de ver a Link luchar en Overwatch.

Link en Overwatch (Foto: Arron Walker)