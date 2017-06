La cadena de comida rápida McDonald's es uno de los primeros patrocinadores oficiales del Starcraft II World Champion Series. En una alianza con Blizzard, You Know Media y ESL, realizará actividades durante las competiciones en Sidney, Australia.



No es la primera vez que la empresa realiza ​este tipo de apoyo a los eSports. En 2013, varios restaurantes en Suecia vendieron una edición especial de hamburguesa llamada "McNip" para promocionar el equipo de Counter-Strike Ninjas in Pyjamas.

La hamburguesa fue una edición especial de restaurantes en Suecia (Foto: Flickr) La hamburguesa fue una edición especial de restaurantes en Suecia (Foto: Flickr)

"Los jugadores australianos de eSports y la audiencia han clamado por el apoyo de las competiciones internacionales a un nivel profesional. Tenemos la posibilidad de colaborar con las más grandes marcas de eSports en el mundo, Blizzard y ESL, y es un gran paso para este deporte en crecimiento. El crédito de esta alianza se lo debemos a Blizzard, que reconoce el potencial de esta colaboración, además de retar a las marcas patrocinadoras de mejorar y crecer en los deportes" dijo Ryan Cunningham, CEO de You Know Media.



Es curioso el tiempo en donde se ha realizado este patrocinio. Al inicio de este mes McDonald's anunció que retiraría su patrocinio al Comité Internacional Olímpico 3 años antes que acabara su acuerdo oficial, para "concentrarse en otros negocios prioritarios" en un comunicado oficial. Esperemos que más empresas como McDonald's vea el potencial de crecimiento de los eSports como deporte y negocio, para crecer la industria competitiva de los videojuegos.