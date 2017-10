El sábado 7 de octubre finalizó el Nintendo World Championships 2017, coronando a Thomas G "Ito" como campeón mundial, al derrotar al ex campeón John Numbers en un sorpresivo evento final, ya que ambos jugadores se enfrentaron en un título que nunca habían jugado.



Estamos hablando del nuevo Super Mario Odyssey, ​el decimosexto videojuego de la serie de Super Mario, prometiendo mundo abierto, combinación de diferentes mecánicas como combinar el 3D con el mundo 2D de 8 Bits, el controlar a diversos enemigos del mapa, etc.



Lo increíble de esta competencia es que no se trata de habilidad en un solo juego, sino en las diferentes entregas de Nintendo. Es así como los participantes tuvieron que superar desafíos en Super Smash, Bros., The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Metroid: Samus Returns, Mario Kart 8, Splatoon 2, Arms, Tetris, Mario Party 2, etc.



Luego de toda esta etapa de clasificación, los finalistas Thomas G y John Numbers se enfrentaron en un reto del que no tenían ni idea: Super Mario Odyssey. Es aquí donde "Ito" consiguió la victoria al resolver los enigmas del juego y derrotar al jefe final más rápido que su concursante.

GRAN FINAL DE NINTENDO WORLD CHAMPIONSHIPS 2017