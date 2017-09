El famoso "shooter" en primera persona de Blizzard ya cuenta con millones de usuarios; sin embargo, la empresa estadounidense quiere incrementar los jugadores activos de Overwatch. Con este propósito pondrá su juego en un periodo gratuito.



En esta oportunidad tendremos la posibilidad de usar a los 25 héroes disponibles incluyendo a Doomfist, el último en ser añadido. Además, estará a nuestra disposición los 16 mapas y todos los modos de juegos, entre ellos: partidas rápidas, personalizadas y el modo Arcade.



SE BUSCAN HÉROES.



¡Juega a Overwatch gratis del 22 al 25 de septiembre en PC, PlayStation 4 y Xbox One!

Overwatch gratis: fecha y hora

Toda la experiencia de la cuenta será guardada si el jugador desea comprar el juego posteriormente. Al igual que "skins", cajas de recompensas y otras opciones de personalización.



Desde el 22 de septiembre a la 1:00 p.m. hora peruana hasta el 25 del mismo mes. El juego está gratuito en todas las plataformas (Xbox One, PS4 y Pc). Si eres usuario de PlayStation 4 necesitarás una suscripción a PlayStation Plus, y si eres usuario de Xbox One necesitarás la suscripción a Xbox Live. Solamente tendrás que descargar el juego sin necesidad de un código especial.