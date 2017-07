Overwatch League: el torneo más ambicioso de Blizzard revela las primeras 7 ciudades participantes

Blizzard promete que la competición Overwatch League será la más grande y la más justa del mundo de los eSports. En ella, Jugadores de América, Europa, China, Corea y Asia-Pacífico, podrán competir, organizar sus equipos y poder representar a su país en un campeonato a nivel mundial de Overwatch.



En primer lugar, se comenzará con la pre-temporada, en donde dueños de equipos de eSports evaluarán a los jugadores más destacados de su país para conformar su equipo oficial. Ambas partes deberán colaborar para que lleguen a ser reconocidos como los mejores de su ciudad o país, por medio de torneos locales.



Blizzard se preocupa mucho por la estabilidad de sus competiciones y, en especial, de sus jugadores, así que se compromete que todos los inscritos obtendrán un contrato directo con prestaciones e indemnizaciones, además de la posibilidad de convertirse en una super estrella de los eSports.

Robert Kraft se une a la Overwatch League (Foto: heavy.com) Robert Kraft se une a la Overwatch League (Foto: heavy.com)

Esta iniciativa no ha sido ignorada en el mundo, y diferentes magnates de los deportes se han unido a esta iniciativa de Blizzard para impulsar los eSports. La página Sports Business ha confirmado a siete ciudades y a sus líderes que se unirán para la competición:



►Boston: Robert Kraft el CEO de los Patriots.

►Nueva York: Jeff Wilpon, director ejecutivo de los Mets.

►Los Angeles: Noah Winston, CEO de los Immortals, con el apoyo de Stephen Kaplan.

►Miami-Orlando: Ben Spoont, cofundador de Misfits Gaming, con el respaldo de Miami Heat.

►San Francisco: Andy Miller, fundador de NRG ESports y dueño de acciones minoritarias de los Sacramento Kings.

►Shanghai: NetEase Inc., el distribuidor oficial en China de Overwatch.

►Seoul: Kevin Chou, co-fundador y CEO en formación de la desarrolladora de juegos para móviles Kabam.



De esta manera, los eSports están creciendo cada vez más, no solo en fans, sino en empresas que buscan invertir y ven un mercado dentro de la industria de los videojuegos. Según Blizzard, la Overwatch League podría tender un pozo de premios en efectivo de casi 20 millones de dólares, colocándose como uno de los campeonatos con más dinero en premios de la historia de los eSports, luego de Dota 2.