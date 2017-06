Ya empezaron las competiciones en todo el mundo para poder obtener un puesto representando a su región en el Pokémon World Championship 2017. Los jugadores que quieran clasificar, deberán acumular 400 Championship Points (CP), ganando en los torneos oficiales.



El camino hacia la cima no es fácil. Existen diversos torneos por división que dan diferentes cantidades de CP al ganador. Los torneos de Tier 1 se realizan cada semana de manera local en todos los países y otorgan 20 CP al ganador, y máximo puedes participar en 6 torneos de este tipo. Luego, los de Tier 2, también llamados Midseason Showdown, otorgan 50 puntos al ganador y se realizan cada mes. Solo puedes participar en 4 torneos de este tipo.



Después, existen los Tier 3, llamados Pokémon Regional Championships. En este caso, solo aquellos países con distribuidores oficiales consiguen que se realice este torneo. Para aquellos que no lo tengan, se realizan torneos llamados Open, que entran en la misma categoría pero otorgan menos puntos que los regionales.



Finalmente, existen los cuatro torneos internacionales Tier 4, uno por continente, las competiciones más importantes antes del mundial y que reciben no solo CP como premios, sino también dinero en efectivo de hasta 1500 dólares.



De momento en el área de Video Game Masters Division tenemos tres peruanos liderando la tabla de resultados en los Play! Points: Dorian Andre Quiñones, Diego Paredes y Carlos Beingolea. Con respecto a los CP, Renzo Navarro está en la posición 25 en el ranking mundial y ya consiguió su pase todo pagado para el mundial de Pokémon.