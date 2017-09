PES 2018: todo lo que debes saber sobre la nueva entrega de Konami

El 12 de septiembre fue un día importante para todos los peloteros seguidores del clásico Winning Eleven 2018, mejor conocido en nuestro país como Pro Evolution Soccer 2018, uno de los juegos de simulación de fútbol más reconocidos del mundo desarrollado por Konami.



De hecho, PES 2018 recibió el premio a "Mejor juego de deportes" en la Gamescom 2017 realizado en Alemania. Esta entrega tendrá dos ediciones: la estándar y la versión legendaria, que incluye elementos exclusivos para el modo myClub y a Usain Bolt. En este artículo te contamos todas las nuevas características de esta entrega:

CAMBIOS EN EL GAMEPLAY

Regates Estratégicos (Foto: Konami)

El nuevo PES 2018 tiene mejoras en el control del balón. Podrás sentir control total en la posesión y dependerá de tu habilidad de hacer pequeños movimientos para crear espacios de entrada entre los jugadores enemigos.



La destreza con el balón es superior a la fuerza de los jugadores, reproduciendo las físicas de todo el cuerpo al utilizar el pecho, estómago y muslos para controlar la pelota. Además, habrá físicas realistas de acorde al clima que haya durante el juego.

LANZAMIENTO DE CÓRNER/TIROS LIBRES (Foto: Konami)

REALIDAD VISUAL

Modelos Auténticos de Jugadores (Foto: Konami)

El nuevo PES tiene un re diseño de la animación de todos sus jugadores desde cero, además de la utilización del escaneo real, recreando el modelo del jugador a la perfección. El flujo natural entre los jugadores será más dinámico y presentará expresiones faciales de acuerdo al sentimiento vivido en el partido.



​La recopilación de información de los estadios asociados ha permitido que se recreen con una iluminación auténtica y dinámica, haciendo los espacios más realistas. Fuera del juego, el público se ha mejorado para que sea más natural y espectacular al mismo tiempo.

Visuales Reales (Foto: Konami)

COOPERATIVO EN LÍNEA

Cooperativo Online (Foto: Konami)

Habrán nuevos modos cooperativos para un 3 vs 3 o un 2 vs 2, permitiéndote jugar entre patas o competir contra otros grupos del mundo. En PES 2018 se permite crear desde equipos personalizados hasta clanes con tus amigos más habilidosos para llegar a lo más alto.



El cooperativo online estará disponible solo para PS4, Xbox One y PC, y podrás jugar de esta manera tanto en myClub como en el nuevo PES LEAGUE implementado este año.

Perfil Cooperativo (Foto: Konami)

NUEVOS MODOS Y CARACTERÍSTICAS

Liga Máster (Foto: Konami)

El modo myClub permite ahora la participación en la competición de esports con PES LEAGUE. Hay nuevas funciones como una base de datos para buscar jugadores específicos, pujas automáticas y el ya mencionado cooperativo en myClub.



El modo Liga Máster tendrá nuevos objetivos y retos de acuerdo al equipo que tengas, que tendrás que completar si quieres continuar en la Liga. ​El sistema de transferencias tendrá nuevos elementos además de un sistema de intercambio mejorado.



Por último, el modo favorito ​de los fans regresa: "selección de partido al azar"que vuelve con más maneras de jugar y elementos presenciales. Podrás seleccionar los criterios que quieras antes del emparejamiento.

Selección de Partido al Azar (Foto: Konami)

AJUSTES DE LA INTERFAZ

Fotos reales en la selección (Foto: Konami)

Los menús han cambiado con un moderno diseño, en especial la presentación de la información de los jugadores y del partido durante la duración de los mismos para reproducir el sentimiento de retransmisión. Además, se agregaron las fotos reales en la selección de estrategias y estadísticas de partidos.

INTEGRACIÓN DEL PES LEAGUE

PES LEAGUE (Foto: Konami)

Se llevarán a cabo diversas competiciones durante esta temporada en varias categorías de juego, excepto en myClub, para que puedan disfrutar de este modo de juego competitivo que se encamina a encontrar a los mejores jugadores de PES del mundo.



Con este nuevo modo, los jugadores tendrán el mismo valor promedio para que puedan participar con sus propios equipos ya armados. De esta manera, se busca que todos puedan jugar con su equipo favorito sin tener la sensación de injusticia en las partidas.​

MEJORAS SIGNIFICATIVAS PARA PC

Mejoras en PC (Foto: Konami)

Por último, el nuevo PES 2018 tiene una versión mejorada en PC, utilizando todos las características de configuración posibles para que el juego sea disfrutado sin ralentizaciones de gráficos. Además, los gamers más abesados podrán disfrutar de increíbles gráficos y ver el modo más realista de sus jugadores favoritos en el videojuego.