Phantomers: Insurrección, el FPS que llega a Latinoamérica para convertirse en un eSports

La cadena surcoreana Playwith Latin América lanzó el videojuego "Phantomers: Insurrección" para toda latinoamérica. Así mismo, anunció el primer torneo oficial en Perú junto a 12 equipos participantes, con la presencia de directivos de la Municipalidad de Cultura y representantes de Hyper X y MSI.



"Los equipos convocados son de alta competitividad, es así que confiamos en que cualquiera de ellos será un buen merecedor del trofeo", dijo el Gerente General de Playwith Latam, Fernando Lee. Además, el Coordinador de la dirección de Nuevos Proyectos y Artes del Ministerio de Cultura, Carlos Blass, dejó un mensaje a la comunidad gamer: “Estamos felices de apoyar las nuevas empresas que se suman a la industria de los videojuegos en Perú”.



Los equipos que competirán son Elite Wolves, Old School Gaming, Infamous, Luccini, Shot eSport, Thunder Awaken, Mad Kings, Outsiders, New Playa, TFG eSport, Storm Borns y Wolfpack, siendo este último, el equipo que viajó durante tres días de Bolivia a Lima para estar presente durante la convocatoria.



​Los eSports están ganando terreno a nivel internacional, y el lanzamiento de este torneo indica que Latinoamérica no se queda atrás. Los participantes en la competición podrán ganar desde dinero en efectivo hasta equipamiento profesional de parte de los patrocinadores.