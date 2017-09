Hace poco mencionábamos que Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) había superado a League of Legendscomo el juego más visto en Twitch, algo que no pasaba desde el 2014. Pues ahora, el juego de disparos destrona a otro rey de los videojuegos en línea: Dota 2.



Según las estadísticas de Steam, ​el día de hoy PUBG mostró un pico máximo de 1,338,091 jugadores únicos en la plataforma, mientras que Counter-Strike: Global Offensive y Dota 2 no llegaban ni a los 800 mil usuarios únicos conectados.

Playerunknown's Battlegrounds supera a CS:GO y a Dota 2 (Foto: Steam)

Esto significa que PUBG tiene más gente jugando al mismo tiempo que dos de los juegos más populares de todos los tiempos. De hecho, las cantidades sugieren que en un futuro cercano tendrá más jugadores que ambos juegos juntos. Tal vez por eso no sorprende que cada vez más estén apareciendo equipos profesionales para competir en él como eSport.



Cabe resaltar que es un juego que sigue en early access, es decir, todavía no está terminado, pero ya se ha convertido en el juego de moda de este 2017. Bluehole, el equipo desarrollador del juego, confesó que no esperaba tal éxito, y prometió que esta etapa no duraría más de 6 meses antes del lanzamiento oficial.