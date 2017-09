El famoso club de fútbol francés presentó su equipo de Rocket League hace no más de 5 días atrás y ya le está dando resultados. Los tres convocados están dando la talla en las clasificatorias para el mundial de Rocket League Championship.

Su plantel fue presentado el 22 de septiembre y se forma de la siguiente manera: Victor "Ferra" Francal, Thibault "Chausette45" Grzesiak, Dan "Bluey" Bluett, en campo y Bora "YellOwStaR" Kimn, como líder representante de los eSports del equipo francés.

Los premios del torneo europeo llegan a un total de hasta 74 mil dólares aproximadamente y en el campeonato mundial tendremos un premio total de 150 mil dólares. Es por esto que muchos clubes de fútbol ya apuestan por los eSports.

El París Saint-Germain ya tiene equipo de League of Legends. Sin embargo, hasta la fecha no logra salir del Challenger Series de verano. En el cual se colocó en sexto lugar sin poder llegar a la EU LCS (La primera liga de League of Legends de Europa).