Hace 30 años que se lanzó el primer Street Fighter, un juego de peleas de Capcom que estuvo presente en las máquinas de arcade de la época de 1987. Desde entonces, la franquicia de combates ha estado presente en casi todas las plataformas y consolas estrenadas, desde la Game Boy hasta la PlayStation 4 Pro.



Es por ello que, para recordar las horas de diversión y competición que les regaló este juego, la comunidad de fans ha creado un movimiento llamado "StreetFighterLegacy", que recopila dibujos de los seguidores de la saga, con más de 170 páginas de puro arte en honor al juego. Pueden ver el álbum completo aquí.



Los creadores, Takashi Nishiyama e Hiroshi Matsumoto, ​nunca se imaginaron que sus diseños provocarían una revolución en los juegos de lucha, siendo Street Fighter II el más conmemorativo, convirtiéndose en una de las franquicias más queridas de Capcom y otorgando millones de dólares en ganancias por sus videojuegos principales, spin-offs, series de animación y películas con actores reales.

Hay cosas que es mejor dejar en el pasado (Foto: Street Figther Wiki) Jean-Claude Van Damme en la película de 1994 (Foto: Street Figther Wiki) Hay cosas que es mejor dejar en el pasado (Foto: Street Figther Wiki)

A pesar de que muchos personajes se repiten a lo largo de la saga, los juegos no fueron consecutivos temporalmente. Cada uno de ellos se ubica en un tiempo diferente, así que de vez en cuando esto servía como excusa para la aparición de nuevos luchadores y la desaparición de otros.



Estos son los juegos de la saga original, en orden cronológico de salida, de Street Fighter:



Street Fighter

Street Fighter II: The World Warrior

Street Fighter II: Champion Edition

Street Fighter II: Turbo Hyper Fighting

Super Street Fighter II: The New Challengers

Super Street Fighter II Turbo: Grand Master Challenge

Street Fighter Alpha: Warriors' Dreams

Street Fighter Alpha 2

Street Fighter Alpha 3

Street Fighter III: New Generation

Street Fighter III Second Impact: Giant Attack

Street Fighter III 3rd Strike: Fight For The future

Street Fighter IV

Super Street Fighter IV

Super Street Fighter IV Arcade Edition

Ultra Street Fighter IV

Street Fighter V

Ultra Street Fighter II: The Final Challengers



La penúltima entrega, Street Fighter V, aún sigue actualizándose y siendo considerada en muchos torneos, principalmente en la EVO de cada año. Por otro lado, Marvel vs Capcom Infinite, el siguiente Spin-off de la saga de videojuegos, saldrá el próximo 19 de septiembre para PC, PlayStation 4 y Xbox One.