The Final Match 2017: la competición de Dota 2 que promete marcar tendencia mundialmente

El ocho y nueve de julio, el Coliseo Eduardo Dibós será testigo de la primera edición de The Final Match 2017, un torneo organizado por Vastion Group y EGaming Cup, que reunirá a los equipos más importantes de Norteamérica, Sudamérica y Perú. Este evento apuesta por los eSports a gran escala, y planea convertirse en un referente en el continente Sudamericano.



​De momento se han confirmado ocho equipos participantes, de los cuales cinco fueron invitados: MVP HOT6ix, Team Spirit, Alliance, SG e-sports e Ingamous Gaming. Los otros tres son Midas Club Elite, el ganador de la clasificatoria de Sudamérica, Thunder Awaken y Elite Wolves, equipos ganadores de los torneos en Perú.



Los auspiciadores oficiales del evento se encuentran HyperX, Cifrut, Windows, Nvidia, BTH Hotel, Gaming Factory, la UAP (Universidad Alas Peruanas), entre otros. Esto significa que más empresas, e incluso instituciones educativas, se dan cuenta del potencial de los eSports en el Perú, especialmente en los MOBAS más jugados del país: Dota 2 y League of Legends.



Además, es un evento importante para la comunidad de Dota 2. Los gamers profesionales de Perú se han visto vuelto en algunos escándalos y su comunidad es conocida internacionalmente, no por buenos motivos. Pero todo esto está cambiando, gracias a la clasificación de Infamous Gaming a The International 2017 y ahora con este gran evento, que unirá a todos los doteros y doteras en un mismo lugar, para apoyar a sus equipos preferidos.