Desde el inicio de las competiciones, "The Alliance" se mostró imponente contra sus rivales, derrotando casi de manera invicta a los demás equipos. Fue "SG e-sports" quienes le quitaron esa racha en la gran final celebrada el domingo, pero aún así el equipo sueco se campeonó con un 3-1.



La competición comenzó con ocho equipos profesionales de diferentes partes del mundo, que llegaron como invitados o avanzaron por las clasificatorias internas que se dieron durante el año. El sábado 8 y el domingo 9 de julio fueron las fechas del evento principal, en donde se jugaron las semifinales y la gran final en el Coliseo Dibós.

Casters en vivo comentando la partida (Foto: Depor) Casters en vivo comentando la partida (Foto: Alberto Siccha)

Grandes colas se formaron para poder ver a los representantes de ‘The Alliance’, que contó con la participación de: ‘Era’ (Adrián Kryeziu), ‘Handsken’ (Simon Haag), ‘Limmp’ (Linus Blomdin), ‘Jonassomfan’ (Jonas Lindholm) y ‘Pablo’ (Axel Kallman). Además, a ellos se les sumó como invitado ‘Loda’, amado por la comunidad en su trayectoria de Dota 2, que hace poco anunció su retiro del competitivo del juego.



Todos los jugadores participantes se mostraron agradecidos por la calidez con la que los peruanos los recibían. En una entrevista exclusiva, Gareth Bateson, más conocido como "Gareth", dijo que era increíble la energía que se movía en el estadio y como los fanáticos apoyaban tanto a los equipos peruanos como a los extranjeros.

Casters oficiales del evento (Foto: Depor) Casters oficiales del evento (Foto: Alberto Siccha)

A pesar que los equipos peruanos "Elite Wolves", "Thunder Awaken" y el reciente clasificado a The International 2017, "Infamous Gaming", no pudieron llevarse el trofeo, fueron ellos y la comunidad en general que apoyaron a todos los equipos participantes, aplaudiendo o gritando al ver a sus jugadores favoritos en vivo y no a través de una pantalla.

Público en The Final Match 2017 (Vídeo: Alberto Siccha)

Cada vez más los eSports van cobrando importancia en el ámbito nacional e internacional, gracias al apoyo de eventos como estos que unen a la comunidad de gamers globalmente por una misma pasión. Los ojos del mundo se están posicionando en Perú y hay mucha expectativa con respecto al desempeño de jugadores como de su industria.