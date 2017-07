Hace poco "Infamous Gaming". equipo profesional de Dota 2, logró clasificar a The International 2017, y el 8 y 9 de julio se realizó el torneo más grande de Sudamérica en el Perú: The Final Match, demostrando que los deportes electrónicos están cada vez más presentes en nuestro país.



Ahora, Zegel Ipae ha anunciado ​el "Zegel Gaming Festival", un campeonato de Dota 2 y PES que busca encontrar a los mejores jugadores dentro de los colegios de Lima. Para participar, en el caso de Dota 2, deberán inscribirse cinco jugadores y dos suplentes, en donde tres deberán ser estudiantes de colegio y los demás no superar la edad de 19 años. En el caso de PES, las inscripciones serán individuales.

El cronograma de inscripciones empezó el 12 de julio y se extenderá hasta el 28. Luego, serán las clasificatorias del 1 al 8 de agosto de manera virtual. Finalmente, las semifinales y la gran final se celebrarán en un evento el 26 de agosto de este año, para coronar a los campeones de ambas categorías.



Para inscribir a tu equipo o a ti, deberás hacerlo en la página oficial del evento, y aceptar los términos y condiciones. Además, existen estas reglas del torneo que harán más fácil su organización. Los ganadores de la competición se repartirán S/. 3000 en premios, además de ganar becas completas para el primer año en la institución educativa organizadora.