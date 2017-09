El día de ayer Stephen King cumplió 70 años de vida, considerado por muchos uno de los mejores escritores de terror de los últimos tiempos, junto a H.P. Lovecraft y Bram Stoker. Sus obran han inspirado muchas películas y videojuegos, como el remake de la miniserie de televisión "IT" en una película, basada en el libro del mismo nombre.



Con más de ​55 novelas escritas, innumerables cuentos publicados y no publicados, el escritor ha creado un universo de ciencia ficción, fantasía y terror. Es por esto que se han desarrollado diversos juegos en base a su literatura, aunque puede que debido a la complejidad de la escritura de King, estas adaptaciones no han sido bien recibidas por la crítica:

15. La Niebla – PC

14. Jerusalem’s Lot – ZX Spectrum 48

13. Stephen King’s F13 – PC

12. El cortador de césped – Super Nintendo

11. Bates vs Gates – PC

10. Discordia – PC

9. La Niebla – DVD

8. La mitad oscura – PC

7. Cementerio de Animales – iOS

6. Maniac Mansion – PC

5. Half-Life – PC

4. The Running Man – PC

3. Smash TV – PC

2. Duke Nukem Atomic Edition – PC

1. The Caretaker – PC VR