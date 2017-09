Square Enix y Ubisoft han lanzado un evento gratuito para Final Fantasy XV llamado "Assassin's Festival", que se llevará a cabo desde el 31 de agosto al 31 de enero del 2018. En éste, la ciudad de Lestallum se decorará como una ciudad de Assassin's Creed, en honor al juego de la franquicia: Assassin's Creed Origins.



Dentro de la expansión podremos probar nuevos movimientos de asesinos para Noctis y sus amigos, además de equipamientos exclusivos como los trajes de "Medjay Assassin's Robes" y el "Master Assassin's Robes". Entre otros objetos se incluirá una decoración temática para el vehículo y filtros de fotos para la cámara de Promto.

Noctis Assassin (Foto: Square Enix) Noctis Assassin (Foto: Square Enix) Noctis Assassin (Foto: Square Enix)

Esta no es la primera vez que ambos juegos hacen una colaboración. En Final Fantasy XII-2 se lanzó un DLC visual que desbloqueaba en el juego un traje de Ezio Auditore, lanzado para PlayStation 3 y Xbox 360.



Assassi's Creed origins llegará a PS4, Xbox One y PC el 27 de octubre del 2017, y será compatible tanto con la versión Pro de la PS4 así como la Xbox One X. Recuerden que para obtener estos regalos exclusivos de la expansión deben tener el Dream Egg del Moogle Chocobo Carnival.