¡Confirmado!: Nintendo anuncia la SNES Mini, la versión pequeña de la Super Nintendo

Como siempre, Nintendo vuelve a darnos en la nostalgia que todos nos veíamos venir desde el lanzamiento de la Mini NES. La compañía nipona ha anunciado la Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System, más conocido como la Super Nintendo.



Esta edición especial se lanzará el 29 de septiembre con 21 juegos instalados dentro de la mini consola, donde podremos revivir nuestra infancia jugando The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Mario World, Super Mario Kart, Super Metroid, etc. El costo aproximado de esta versión será de 80 dólares.



El producto vendrá con un cable HDMI, para conectarlo a cualquier televisor, un cable de alimentación tipo USB y dos mandos con el cable original Super NES Classic Controller, excelente para jugar juegos de pelea o en cooperativo con tus amigos.



Les dejamos la lista oficial de los 21 juegos que vendrían con el pack de la Mini SNES. ¿Y ustedes qué opinan?, ¿compra asegurada?

Lista completa de los 21 juegos:

- Contra III: The Alien Wars

- Donkey Kong Country

- EarthBound

- Final Fantasy III (Final Fantasy VI)

- F-ZERO

- Kirby Super Star

- Kirby’s Dream Course

- The Legend of Zelda: A Link to the Past

- Mega Man X

- Secret of Mana

- Star Fox

- Star Fox 2

- Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting

- Super Castlevania IV

- Super Ghouls ’n Ghosts

- Super Mario Kart

- Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

- Super Mario World

- Super Metroid

- Super Punch-Out!!

- Yoshi’s Island