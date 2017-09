En un Nintendo Direct, transmisiones de la compañía nipona para informar sobre sus actualizaciones y nuevas entregas, se anunciaron una versión de DOOM y de Wolfestein 2: The New Colossus, que agarraron por sorpresa a toda la comunidad gamer.



La principal preocupación era que ambos títulos, en especial DOOM, son juegos extremadamente rápidos y caóticos, que necesitan tener los FPS (fotogramas por segundo) estables para sentir la acción fluir y que no incomode al jugador.



DOOM/Wolfenstein II: The New Colossus (Video: Nintendo)

Sin embargo, un representante de Bethesda, confirmó a la página RollingStone que el framerate final sería de 30FPS. Esta decisión fue tomada para no afectar la jugabilidad del título, considerando la potencia de la Switch. Además, se confirmó que el juego se vendería en un cartucho de 16GB con la campaña, pero para jugar online se deberían descargar 9GB de actualización.

"el juego y la tecnología de renderizado de DOOM son extremadamente escalables. Al llevar DOOM a Switch nuestro objetivo ha sido conseguir gráficos impresionantes con unas sólidas 30 imágenes por segundo." ​Bethesda

De momento, todos los videos demostrando la jugabilidad del videojuego están en baja calidad, ya que aún estamos a la espera de videos oficiales de la compañía. Los encargados de crear la versión de la Switch son Panic Button junto a id Software, que llegará a la Nintendo Switch a más tardar este año.