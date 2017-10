Desde los inicios del MOBA, la comunidad tóxica ha sido imparable. La empresa Riot Games ha buscando muchas maneras para mejorar la relación de los usuarios con otros. Se colocó la función de "Honor", donde se premiaba a los jugadores si mantenían un buen comportamiento.

Además, los sistemas de bloqueos de jugadores siempre están penalizando a los usuarios con limitaciones del uso de chat o penalizaciones temporales de cuentas. Esta comuna ha llegado también a los directos de Twitch, pero un empleado de Riot Games perdió los papeles.

En el "stream" del conocido Tyler "Tyler1" Steinkamp, uno de los empleados de Riot comentó que estaría bien si este falleciera de un cancer o sobredosis. El jugador se ha hecho conocido especialmente por ser muy tóxico y orientar su contenido a este fin.

Tyler "Tyler1" Steinkamp - "Streamer" de League of Legends

Aaron Rutledge, conocido como Riot Sanjuro, no soportó más el contenido del conocido "streamer" y no dudo en desearle la muerte. A través de un anuncio oficial, Riot Cactopus comunicó que el comportamiento de su colega no estuvo nada atinado y que la compañía se toma muy enserio estos casos. Actualmente, el empleado ha eliminado de su perfil de Linkedin su relación con Riot.