Desde que salió oficialmente el nuevo FIFA 18 para todas las consolas los fanáticos no han podido dejar de comentar los errores y mejoras que tiene el videojugo. Ahora fue el turno de la versión de la Nintendo Switch. Un video viral en internet demuestra que el juego no está bien optimizado. Un usuario de Youtube encontró un error muy divertido.



Los que se arriesgaron a comprar esta versión para la consola de Nintendo tuvieron muchas razones para quejarse. En primer lugar sus gráficos no son lo mismo porque utiliza un motor gráfico diferente al Frostbite, ​no existe la campaña "El Camino" que muchos esperaban y por sobretodo, no se puede jugar online.

FIFA 18 en la Switch (Foto: Nintendo) FIFA 18 en la Switch (Foto: Nintendo) FIFA 18 en la Switch (Foto: Nintendo)

Además ahora se suman los errores del juego. En el Viral podemos observar como desde la selección de equipos, uno de los personajes no tiene rostro. No sería gran problema si este error se solucionara al empezar el partido, pero no. Increíblemente, hay algunos jugadores con una cabeza de cuadros azules y verdes durante todo el enfrentamiento.



Estos tipos de "bugs" o "glitches" son comunes en las primeras versiones de los videojuegos cuando salen a la venta, es por eso que usualmente siempre hay parches y actualizaciones en las primeras semanas. Tal vez este error sea corregido pronto, pero los seguidores de FIFA 18 están muy descontentos.